На благоустройство дворов в Уфе направят до 364 млн рублей

Администрации семи районов Уфы на конкурсе 27 марта выберут подрядчика комплексного благоустройства дворов, сообщается на сайте госзакупок. Начальная цена контракта определена в 364,11 млн руб. Он будет оплачен из бюджетов республики, Уфы и внебюджетных источников. Цена контракта оценивается в 60%, квалификация участника — в 40%.

До 30 августа необходимо заменить асфальтовое покрытие, бортовые камни, установить светильники, видеонаблюдение, устроить газоны, проезды, парковки, детское игровое и спортивное оборудование, резиновое покрытие.

Майя Иванова

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