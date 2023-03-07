Цементные склады подрядчика Минобороны в Новороссийске продают за 316 млн рублей

Объекты недвижимости в селе Цемдолина, принадлежащие подрядчику Министерства обороны РФ — ФГУП «Главное управление специального строительства» (ФГУП «ГУСС»), выставили на торги за 316, 7 млн руб. Лот опубликован на портале «ГИС Торги».

В рамках взыскания с ФГУП «ГУСС» задолженности в пользу юридических и физических лиц на сумму 1,9 млрд руб. приставы арестовали имущество предприятия по улице Свободы, 1а. Объекты недвижимости должника переданы Росимуществу для дальнейшей реализации в форме аукциона.

По этому адресу на сегодня производством белого цемента занимается ООО «Цементная торговая компания». Фирма, как указано на сайте компании, является единственным официальным дистрибьютором в России ведущей турецкой фабрики CIMSA по производству цемента с 2002 года.

Лот состоит из 73 объектов — нежилые здания, сооружения, ангары, нежилые и бытовые помещения, вертолетная площадка с подъездной дорогой. Также в единый лот входят водопроводные сети, водоканал «Цемес», очистные сооружения, высоковольтные электрические сети, газопровод протяженностью 2,2 тыс. метров, автомобильные дороги и производственный корпус. Кроме того, на торги выставили железнодорожный подъездной путь протяженностью 2 тыс. м., здание склада цемента и арматурной стали, кабельные сети, котельная с дымовой трубкой.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ФГУП «ГУСС» зарегистрирована в 1998 году в Санкт-Петербурге. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Головная компания — Минобороны России, руководителем компании является Магомед Хандаев. Выручка предприятия в 2020 году составила 47,6 млрд руб., убыток — 6,4 млрд руб.

Тат Гаспарян

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