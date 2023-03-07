Немецкий газопроизводитель Linde отказывается от проектов в России и Петербурге

Немецкая компания по производству промышленных и медицинских газов Linde не намерена возобновлять работу в России, в том числе над петербургскими проектами, в обозримом будущем из-за санкций. Об этом 7 марта завил РИА Новости глава компании Санджив Ламба.

«Не в обозримом будущем. Мы всё заблокировали, мы остановили все существующие проекты с юридическими лицами, попавшими под санкции в отношении России. Сегодня у нас больше нет проектов в РФ»,— заявил господин Ламба на хьюстонской энергетической конференции CERAWeek.

В июне прошедшего года Linde вышла из проекта «Газпрома» в Усть-Луге по строительству комплекса по переработке и сжижению природного газа «Балтийский СПГ». Кроме того, компания вышла из проекта «Северстали» по производству теплообменников для газовой отрасли и покинула проект Амурского газохимического комплекса СИБУР. Контракт с находящимся в Ленобласти «РусХимАльянсом» также был расторгнут.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Арбитражный суд Петербурга отказал немецкой Linde в снятии ареста с активов в России. «Русхимальянс» также намерен взыскать с иностранной фирмы более €970 млн убытков.

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