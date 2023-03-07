В Липецке запланировали реновацию ветхого квартала со строительством 17 новых среднеэтажных домов

Мэрия Липецка опубликовала проект планировки территории, ограниченной улицами Невского, Прокатной, Крупской и проспектом Мира. Предусматривается реконструкция квартала со сносом ветхого и аварийного жилья, частично гаражей и сараев во дворах жилых домов.

Новый жилой фонд может составить 65 тыс. кв. м. следует из документации. В квартале планируется построить 17 среднеэтажных жилых домов высотой 4–7 этажей на почти 6 тыс. квартир. Для автомобилей запроектированы два многоуровневых паркинга на 75 и 176 машиномест. Кроме того, планируется строительство нового детского сада на 140 мест и реконструкцию существующего с увеличением мест до 230. Рынок районного значения предлагается реконструировать с уменьшением площади земельного участка и сохранением торговой площади за счет увеличения этажности здания.

В другом квартале, ограниченном улицами Перова, Папина и Доватора, проектировщики анонсировали строительство двух жилых домов 18 и 19 этажей. Также здесь планируются автомобильные стоянки постоянного хранения, новые инженерные сети, благоустройство дворов и рекреационная зона вдоль берега пруда на улице Юных Натуралистов.

В пресс-службе мэрии отметили, что предложения и замечания от собственников расположенных рядом участков городской департамент градостроительства и архитектуры принимает до 16 марта. По итогам обсуждений все замечания и предложения направят в региональное управление строительства и архитектуры «для принятия решений по проектам».

О первом липецком проекте комплексного развития территорий со сносом ветхого жилья читайте в материале «Ъ-Черноземье» «Под КРТ заложили "Спецфундаментстрой"».

Владимир Зоркий