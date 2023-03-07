Москва разрешила Афганистану увеличить штат посольства в РФ

Российские власти разрешили правящему Афганистаном «Талибану» (запрещено в РФ) увеличить штат посольства, сообщил корреспонденту «РИА Новости» спецпредставитель президента по Афганистану Замир Кабулов.

«Мы разрешили увеличить штат посольства. Был один (сотрудник.— ''Ъ''), сейчас трое»,— сообщил господин Кабулов в кулуарах заседания специальных представителей стран--соседей Афганистана.

Расширение штата имеет скорее дипломатическое, нежели политическое значение. В России проживает «много» граждан Афганистана, и они нуждаются в консульских услугах, добавил господин Кабулов.

Первое заседание спецпредставителей стран--соседей Афганистана состоялось в Ташкенте 7 марта. В нем приняли участие представители Узбекистана, Ирана, КНР, Пакистана, Таджикистана, Туркмении и РФ. На этой же неделе в Москве пройдет встреча на уровне глав советов безопасности по той же теме. Пятый раунд консультаций секретарей совбезов созывается в условиях растущей в Афганистане террористической активности.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Небезопасные талибы».