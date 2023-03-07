«Ростелеком» оборудовал Wi-Fi в 65% нижегородских школ

В Нижегородской области в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» точками Wi-Fi и системами видеонаблюдения за два года оснащены 687 зданий, в которых расположены 579 государственных и муниципальных школ. Всего в Нижегородской области насчитывается около 900 школ.

По словам министра цифрового развития и связи Александра Синелобова, в программе успели принять участие около 65% школ. Это четвертый результат среди 24 регионов, принимавших участие в проекте.

В первую тройку вошли Алтайский край, Новосибирская и Омская области. В настоящее время реализация проекта «Цифровая образовательная среда» в российских регионах остановлена. «На федеральном уровне меняется концепция проекта. Надеюсь, в ближайшее время сможем понять, когда остальные нижегородские школы смогут принять в нем участие»,- заявил журналистам Александр Синелобов.

Оператором проекта выступает ПАО «Ростелеком». В Нижегородской области компания оснастила точками доступа Wi-Fi более 21,5 тыс. учебных кабинетов, смонтировала 22 тыс. единиц оборудования и установила почти 2,7 тыс. видеонаблюдения.

Андрей Репин