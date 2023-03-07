В Петербурге задержали пенсионера, подозреваемого в совращении подростков

Сотрудники полиции и Следкома Выборгского района Санкт-Петербурга задержали пенсионера после заявления о сексуальном насилии в отношении детей. Об этом 7 марта пишет «Фонтанка».

Инцидент произошел еще 6 марта в парадной дома на проспекте Луначарского. По предварительной информации, заявители пожаловались на местного 63-летнего жителя, который приставал к подросткам 14 и 15 лет. По итогам проверки мужчину задержали и доставили в отдел полиции.

Кроме того, в Петербурге ищут еще одного педофила в том же Выборгском районе. Другой заявитель рассказал, что его 10-летняя падчерица рассказала о нападении. По предварительной информации, к ней в январе-феврале по пути из школы домой во дворе по улице Кустодиева пристал мужчина и совершил развратные действия.

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