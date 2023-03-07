267 семей бойцов СВО в Ижевске освободили от платы за детский сад

В столице Удмуртии льготой по освобождению от родительской платы за детский сад воспользовались 267 семей. Об этом в Telegram рассказал глава Ижевска Олег Бекмеметьев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Напомним, в феврале глава Удмуртии заявил, что семьям военнослужащих, участвующих в спецоперации, предоставят меру поддержки в виде освобождения от родительской платы в детских садах. В настоящее время для участников СВО также действуют кредитные каникулы, а их семьям оказывают содействие в оформлении выплат, профобучении и адресную помощь.