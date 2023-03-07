Уфимца обязали выплатить штраф за дискредитацию ВС РФ

Судья Советского райсуда Уфы Юлия Егорова оштрафовала 24-летнего Клима Пташинского за дискредитацию ВС РФ и (ч. 1. ст. 20.3.3 КоАП РФ), сообщил «Ъ-Уфа» его адвокат Айдар Хызыров.

13 января подсудимый вышел на одиночный пикет возле входа в республиканскую приемную президента РФ на улице Цюрупы. В этот день в Уфе присутствовал президент России Владимир Путин, прилетевший на прощание с бывшим главой республики Муртазой Рахимовым.

Клим Пташинский не признал вину, но обжаловать постановление суда его защита не намерена.

Венера Хисамова

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