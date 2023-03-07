В Сочи сотрудницу таможни арестовали за получение взятки

В Сочи заключили под стражу ведущего инспектора одного из отделов таможенного поста Адлер. Ее обвиняют в получении крупной взятки, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

В феврале 2023 года житель Сочи обратился к своему знакомому с просьбой помочь в оформлении таможенных документов на обратный вывоз иномарки, срок нахождения которой на территории Евразийского экономического союза был превышен. Тот договорился со знакомой ему инспектором таможни об оформлении документов за 170 тыс. руб. При этом посредник сообщил мужчине, что размер взятки составит 270 тыс. руб., 100 тыс. из которых будет его вознаграждением. Тогда мужчина написал в правоохранительные органы заявление о преступлении.

Днем 15 февраля 2023 года подозреваемый получил от мужчины 270 тыс. руб., после чего его действия пресекли правоохранители. Он согласился на дальнейшее сотрудничество и передал взятку таможенному инспектору, которую также взяли с поличным.

Женщину обвинили в получении взятки в крупном размере (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ), а ее знакомого подозревают в покушении на посредничество во взяточничестве в крупном размере (ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 3 ст. 291 УК РФ). Суд заключил инспектора под стражу, в ближайшее время будет решен вопрос об избрании меры пресечения ее знакомому. Кроме того, следователи проверят их на причастность к совершению других коррупционных преступлений.

Татьяна Ручкина

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