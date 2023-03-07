Дело об убийстве 24-летней давности дошло до суда в Татарстане

В ближайшее время в Казани будут рассматривать уголовное дело об убийстве 24-летней давности. На скамье подсудимых окажется 56-летний местный житель. Об этом сообщает пресс-служба управления СКР по Татарстану.

Следствие считает, что мужчина был членом ОПГ «Калуга», чьи участники в 1999-2004 годы совершили серию тяжких и особо тяжких преступлений. В частности, в апреле 1999 года они, как полагают в СКР, убили одного из лидеров своей группировки, после чего направили следствие по ложному пути. Они обманом вывезли 40-летнего участника группировки на дачный участок, где предложили употребить наркотик, доза которого должна была быть смертельной. Но человек, который готовил инъекцию, уменьшил дозу, сделав ее неопасной для жизни. После этого участники ОПГ обнаружили, что потерпевший жив, и задушили его, а тело закопали на даче, отметили в пресс-службе.

Позже члены ОПГ начали распространять служи о причастности погибшего к убийству и подбросили ему часы ранее убитого лидера группировки.

В 2014 году участники банды получили различные сроки лишения свободы. Но обвиняемый скрылся от следствия, и лишь в прошлом году его задержали. Вину он не признал.

"Ъ-Казань"