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Ярославский «Локомотив» остался без травмированных

Ярославский «Локомотив» вывел из списка травмированных форварда Егора Коршкова, других хоккеистов из ярославского клуба в перечне не значится. Об этом сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.

Фото: Андрей Иванов / Коммерсантъ

Фото: Андрей Иванов / Коммерсантъ

Егор Коршков получил травму в декабре 2022 года, с тех пор он за «Локомотив» не выступает. К тренировкам с командой нападающий вернулся в конце февраля, но главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин исключил участие форварда в четвертьфинальной серии плей-офф Западной конференции с подмосковным «Витязем».

Очередной матч четвертьфинала с «Витязем» пройдет в Балашихе 7 марта. Пока «Локомотив» ведет в серии до четырех побед со счетом 2:1.

Андрей Иванов

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