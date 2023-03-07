Ярославский «Локомотив» остался без травмированных

Ярославский «Локомотив» вывел из списка травмированных форварда Егора Коршкова, других хоккеистов из ярославского клуба в перечне не значится. Об этом сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Иванов / Коммерсантъ Фото: Андрей Иванов / Коммерсантъ

Егор Коршков получил травму в декабре 2022 года, с тех пор он за «Локомотив» не выступает. К тренировкам с командой нападающий вернулся в конце февраля, но главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин исключил участие форварда в четвертьфинальной серии плей-офф Западной конференции с подмосковным «Витязем».

Очередной матч четвертьфинала с «Витязем» пройдет в Балашихе 7 марта. Пока «Локомотив» ведет в серии до четырех побед со счетом 2:1.

Андрей Иванов