Голосование по программе «Вам решать» началось в Нижегородской области

В Нижегородской области стартовало голосование за проекты благоустройства, выдвинутые инициативными жителями по программе «Вам решать». Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона. Голосование продлится до 7 апреля включительно, итоги подведут до 1 мая.

По этой программе в Нижегородской области могут быть построены и отремонтированы дороги и тротуары, парки и скверы, спортивные объекты, детские площадки, памятники, объекты ЖКХ. На голосование выдвинуто 960 инициатив, из них 96 – в Нижнем Новгороде. Жители могут проголосовать на сайте golosza.ru после авторизации через «Госуслуги» или с помощью смс-сообщения.

«Проект "Вам решать" не только объединяет неравнодушных граждан, но и создает дополнительные каналы взаимодействия людей с местными администрациями. Растет не только количество предложений, но и уровень их проработки. Жители сами обращают внимание на проблемы территорий и помогают решать их»,– сказал губернатор Глеб Никитин.

В 2023 году на благоустройство по программе «Вам решать» выделено 1,2 млрд руб. (в 2022 году – около 1,1 млрд руб.). Проекты финансируются из бюджета региона (до 80% стоимости проекта), города (не менее 25%) и инициативного платежа жителей.

Елена Ковалева