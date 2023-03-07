Дмитрия Аржанова позвали в спор о взыскании 396 млн рублей займа ФРП

В арбитражном суде Москвы рассматривается дело по иску Фонда развития промышленности к ООО «Нижегородские волокна конопли» и ООО «ТНС Холдинг» о взыскании 396,2 млн руб. основного долга с процентами и пени по целевому займу, взятому в 2018 году. ФРП также попросил обратить взыскание на залоги по договору: оборудование и ценные бумаги.

Ответчики просили привлечь третьими лицами в судебный процесс Дмитрия Аржанова (аффилированый с ними предприниматель находится под арестом по уголовному делу о хищении 5,5 млрд руб. у «Россетей»), кипрский Sunflake Limited (участник «ТНС Холдинга») и АО НПО «Ударно-волновые технологии» (поставщик оборудования). В привлечении двух последних организаций суд отказал, решив, что ходатайства не обоснованы. Вопрос вступления в дело Дмитрия Аржанова пока оставлен открытым.

Как ранее сообщал «Ъ-Приволжье», компания «Нижегородские волокна конопли» получала льготный заем на организацию производства по переработке пеньки в Пильнинском районе

Иван Сергеев