На Кубани за сутки выявили 206 новых случаев COVID-19

За последние сутки в Краснодарском крае выявили 206 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

В Краснодаре выявили 71 случай, в Тихорецком районе — 25, в Ейском — 20, в Северском — 11, в Кавказском, Тимашевском и Тбилисском — по десять, в Новороссийске — восемь, в Сочи — семь. Еще пять случаев зарегистрировали в Мостовском районе, по четыре — в Армавире и Приморско-Ахтарском районе, по три — в Курганинском и Новопокровском, по два — в Кореновском и Староминском. По одному случаю подтвердили в Геленджике, а также Абинском, Белореченском, Брюховецком, Динском, Красноармейском, Крыловском, Славянском, Темрюкском, Успенском и Усть-Лабинском районах.

На амбулаторном лечении с коронавирусом находятся 1338 человек, в стационарах — 305. Всего с начала пандемии на Кубани подтвердили 351 208 случаев COVID-19. Из них с выздоровлением выписали 338 408 человек, скончались — 11 157 пациентов.

Татьяна Ручкина

Читайте нас в Telegram