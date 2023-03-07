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Коммерсантъ FM
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Тамбовский участник движения «Голос» сообщил об обыске у себя дома

Участник движения наблюдателей за выборами «Голос» (признано иностранным агентом) в Тамбове Владимир Жилкин сообщил об обысках у него дома.

Владимир Жилкин

Владимир Жилкин

Фото: @vladimir.zhilkin

Владимир Жилкин

Фото: @vladimir.zhilkin

«У меня обыск. Якобы ивановское дело. Свет выключили»,— написал он в своем Telegram-канале. Как уточняет «ОВД-Инфо» (внесен в реестр иностранных агентов), речь идет о деле о дискредитации вооруженных сил РФ (ст. 280.3 УК, до пяти лет лишения свободы) наблюдателя за выборами из Иваново Михаила Гусева. Осенью прошлого года оперативные мероприятия по нему прошли сразу в нескольких регионах.

«Голос» — общероссийское общественное движение в защиту прав избирателей, которое занимается наблюдением за выборами. Минюст признал его иностранным агентом в августе 2021 года.

Как объяснил Минюст отличие мнений и утверждений о спецоперации — в материале «Ъ» «Вот за аргументы, а вот за факты».

Сергей Толмачев, Воронеж

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