Район Терновского моста могут начать развивать в Пензе

Район Терновского моста в Пензе рассматривается к включению в программу комплексного развития территории на 2023-2025 годы. Об этом сообщили в правительстве региона на жалобу местной жительницы на состояние микрорайона.

Пользователь социальных сетей предложила чиновникам «прогуляться по району Терновского моста». «Здесь все как было 60 лет назад. Вообще не поменялось ничего. И, видимо, не поменяется... Только когда эти сараи падать сами начнут. Мы живем в истории, только с плохим концом», — написала горожанка.

Представители правительства Пензенской области объяснил, что в микрорайоне находится множество аварийных домов. Некоторые из них признали таковыми до 1 января 2017 года, и они уже включены в программу расселения, но остальные же дома получится расселить только после завершения нынешней программы.

Дарья Васенина