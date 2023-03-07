Главврач Боткинской больницы Петербурга Гусев описал портрет заболевшего коронавирусом в 2023 году

Главный врач Боткинской больницы Санкт-Петербурга Денис Гусев описал новый портрет пациентов, заболевших коронавирусной инфекцией. На пресс-конференции в «Интерфаксе» он отметил, что в стационар попадают чаще пожилые люди старше 80 лет.

Однако коронавирус в основном являются усложняющим обстоятельств, это заболевание среди всех проблем со здоровьем «стоит на пятом-десятом месте». Господин Гусев отметил, что в начале 2023 года в больницы Петербурга чаще поступали пациенты с гриппом и различными респираторными инфекциями, однако к весне пациентов с COVID стало больше.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что средняя зарплата медиков в 2022 году Петербурге составила 143 тыс. руб.

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