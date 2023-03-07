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Вячеслав Самодуров по окончании сезона покинет пост худрука театра «Урал Опера Балет»

Художественный руководитель екатеринбургского театра «Урал Опера Балет» Вячеслав Самодуров покинет свой пост после завершения театрального сезона и истечения срока своего контракта, сообщили «Ъ-Урал» в пресс-службе театра. Господин Самодуров возглавлял театр с 2011 года. Его место с августа займет главный балетмейстер театра Максим Петров.

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

«Все проекты Вячеслава Самодурова, в том числе апрельская премьера и премьера ''Сельфида'', которой мы закончим сезон, будут завершены. Он является художественным руководителем театра до завершения сезона. На свое место Вячеслав Самодуров порекомендовал хореографа Максима Пертова. Наш театр сотрудничает с ним с 2014 года»,— рассказали в «Урал Опера Балет».

Сегодня Максима Петрова официально представили труппе как будущего худрука. До этого с ним работали не только танцовщики балета, но и артисты оперы. Например, в опере «Евгений Онегин» танцы ставил именно господин Петров, уточнили в театре.

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Диана Сунагатуллина

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