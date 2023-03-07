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Министр обороны США Остин посетил Ирак с необъявленным визитом

Министр обороны США Ллойд Остин прибыл с необъявленным визитом в Ирак, сообщает Reuters. Других подробностей агентство не приводит.

О визите Ллойда Остина на Ближний Восток с 5 по 9 марта на прошлой неделе сообщил Пентагон, однако поездка в Ирак не анонсировалась. В воскресенье господин Остин прибыл в иорданскую столицу Амман, где его принял король Абдалла II. Стороны, в частности, обсудили двустороннее стратегическое партнерство и палестино-израильский конфликт.

В Пентагоне отмечали, что основная цель визита американского министра обороны заключается в том, чтобы заверить ближневосточных партнеров в приверженности США сотрудничеству с ними. После Иордана должны были последовать Египет и Израиль.

Подробнее — в материале «Ъ» «Пентагон пытается тушить ближневосточные пожары».

Милена Костерева

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