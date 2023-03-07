«"Челси" не забивает больше одного мяча»

Вечером 7 марта болельщики узнают первых четвертьфиналистов Лиги чемпионов. В ответных матчах сыграют «Челси»—«Боруссия» и «Бенфика»—«Брюгге». Шансы команд оценил спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Чудеса в футболе периодически случаются, причем на любом уровне. Но иногда бывают матчи, которые не спасет никакое чудо. Одна из таких встреч («Бенфика»—«Брюгге») пройдет сегодня в Лиссабоне на арене «Эштадиу да Луш». Первая игра 1/8 финала в Бельгии завершилась победой «Бенфики» со счетом 2:0. Причем клуб выглядел настолько мощнее соперника, что букмекеры фактически приговорили «Брюгге».

Коэффициент на выход лиссабонского клуба в четвертьфинал в «Лиге ставок» можно взять с чисто символическим коэффициентом 1,01. Просто на победу «Бенфики» в матче коэффициент выше — 1,44. И в том, что оба варианта должны зайти, почти не сомневается амбассадор букмекерской компании «Лига ставок», комментатор, телеведущий Евгений Евневич: «Сейчас "Брюгге" управляет не тот человек, который управлял в групповом этапе. Карла Хофкенса сменил Скотт Паркер. И у последнего пока ничего не получается.

Когда даже болельщики, которые пристально следят за командой, не могут понять, что с ней происходит, вряд ли стоит в нее верить.

Поэтому, наверное, самая скучная пара из всех, которые только есть, это как раз "Бенфика" и "Брюгге", где все уже понятно, особенно учитывая, что матч будет в Португалии. С коэффициентом небольшим поставьте на "Бенфику" — это стопроцентный проход».

«Бенфика» в последнее время настолько хороша, что кое-кто прочит этому клубу ни много ни мало выход в финал и даже победу в Лиге чемпионов. Один из таких оптимистов — футбольный эксперт Андрей Аршавин: «В принципе при удачном раскладе, при не самом сильном сопернике эта команда может и до финала докатить, и в финале выиграть». Коэффициент в «Лиге ставок» на победу «Бенфики» в самом престижном турнире континента сейчас составляет 20, а выход в финал команды из Лиссабона можно взять за 10. Но пока такой расклад больше выглядит фантастикой.

А вот выход «Челси» в четвертьфинал, несмотря на поражение лондонцев в первом матче 0:1 от дортмундской «Боруссии», кажется вполне реальным. И к коэффициенту 2,35 в «Лиге ставок» на то, что дальше в этой паре продет клуб Грэма Поттера, комментатор Евгений Евневич предлагает присмотреться: «Очень неплохие шансы на проход именно "Челси". Большинство, наверное, посчитают "Боруссию" фаворитом, посмотрев на статистику. Тут бы я, на самом деле, рискнул и поставил на победу 1:0 или 2:1 "Челси" в основное время, дополнительное время и дальше на проход именно этой команды».

Хотя стоит помнить о том, что вот уже 12 матчей подряд «Челси» не забивает больше одного мяча за игру, а «Дортмунд» после зимней паузы выиграл все 10 официальных матчей. Так что для тех, кто не любит рисковать, ставка на то, что в игре будет забито три мяча или меньше с коэффициентом 1,35 в «Лиге ставок», может сыграть с большой долей вероятности.

Если, конечно, звезд «Челси» вдруг не прорвет. Ведь в первой игре с «Боруссией» с опасными моментами у ворот «Дортмунда» все было в порядке. Только вот реализация подкачала. А рано или поздно игроки стоимостью €100 млн и выше должны начать забивать, уверен комментатор Олег Пирожков: «Когда собираются все новобранцы — они же еще не всех могли заявить из тех, кого пригласили зимой — это будет такая страшная сила. Вопрос в том, что в премьер-лиге уже много упущено, а в Лиге чемпионов все в их руках».

Только вот главный тренер «Челси» Грэм Поттер вполне может не дождаться этой прекрасной поры. Терпение руководства клуба лопнуло, и решение о том, останется он у руля или нет, будет приниматься по итогам противостояния с «Боруссией». А британские СМИ пишут, что звезды «Челси» сомневаются в тренере. Так что, выбирая фаворита в этом матче, нужно быть аккуратнее. Естественно, федеральный спортивный телеканал «Матч ТВ» выбрал для показа в прямом эфире именно эту встречу, начало в 23:00.