Челябинская область вошла в топ-5 регионов-лидеров по цифровому развитию

По результатам 2022 года Челябинская область вошла в пятерку лучших регионов РФ по показателям цифровой трансформации. Об этом на посвященном итогам работы совещании заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко, сообщают в правительстве РФ.

В рамках рейтинга, в частности, оценивались результаты цифровизации и реализации мероприятий национальной программы «Цифровая экономика». Список регионов-лидеров по цифровому развитию возглавил Татарстан, Белгородская и Тульская области, Ханты-Мансийский автономный округ. Позиции Челябинской области уступили Липецкая область и Башкортостан.

Среди федеральных органов исполнительной власти лидерами по цифровой трансформации стали Росрезерв, Росаккредитация, Минвостокразвития, Казначейство России, Рособрнадзор, Росимущество и ФНС.