Крымский оператор утвердил многомиллиардную программу по развитию связи

Оператор мобильной связи «Волна мобайл» утвердил на три года многомиллиардную программу по развитию связи в Крыму. Однако точные объемы финансирования не раскрываются, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу оператора.

В рамках инвестпрограммы оператор закупит оборудование, построит базовые станции мобильной связи и организует другие мероприятия, которые «позволят пользоваться интернетом на материковых скоростях». Уже в 2023 году реализация плана развития улучшит качество связи в Севастополе, Симферополе и Симферопольском районе, а также Джанкое, Евпатории, Феодосии, Ялте и других городах полуострова. Кроме того, за счет установки новых вышек усилят стратегически важные объекты республики.

Оператор «Волна Мобайл» работает в Крыму с июня 2016 года. С 2021 года инвестиции в развитие инфраструктуры мобильной связи полуострова увеличились пятикратно и в 2022 году составили около 3 млрд руб. За счет этого в прошлом году интернет-трафик вырос на 40%.

Татьяна Ручкина

Читайте нас в Telegram