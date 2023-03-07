Дмитрий Пумпянский может стать инвестором российского «Яндекса»

В рамках процесса по выделению российского «Яндекса» в отдельное юридическое лицо долю в компании могут поделить между собой 20 миллиардеров, среди которых уральский бизнесмен Дмитрий Пумпянский. По данным источника РБК, предварительный список инвесторов составили сами менеджеры «Яндекса».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Всего в рамках реорганизации предусматривается возможность продажи 51% российского «Яндекса» инвесторам за $4 млрд, остальные 49% сохранит голландская Yandex N.V. Помимо Дмитрия Пумпянского, потенциальными инвесторами, с которыми компания готова вести переговоры, являются акционер ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов, президент «Интерроса» Владимир Потанин, совладельц «Северстали» Алексей Мордашов, основательница Wildberries Татьяна Бакальчук.

При подобном варианте реорганизации «Яндекса», российский бизнес выделят в отдельное юрлицо и зарегистрируют в Калининграде. Управление им перейдет фонду менеджеров, среди которых будет экс-глава Счетной палаты Алексей Кудрин

В прошлом году Дмитрий Пумпянский попал под санкции Евросоюза, Великобритании, США, Японии и Новой Зеландии. На фоне введенных ограничений бизнесмен решил выйти из числа бенефициаров и совета директоров ТМК, группы «Синара», банка «Синара» и холдинга СТМ.

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