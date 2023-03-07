Дмитрий Пумпянский может стать инвестором российского «Яндекса»

В рамках процесса по выделению российского «Яндекса» в отдельное юридическое лицо долю в компании могут поделить между собой 20 миллиардеров, среди которых уральский бизнесмен Дмитрий Пумпянский. По данным источника РБК, предварительный список инвесторов составили сами менеджеры «Яндекса».
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
Всего в рамках реорганизации предусматривается возможность продажи 51% российского «Яндекса» инвесторам за $4 млрд, остальные 49% сохранит голландская Yandex N.V. Помимо Дмитрия Пумпянского, потенциальными инвесторами, с которыми компания готова вести переговоры, являются акционер ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов, президент «Интерроса» Владимир Потанин, совладельц «Северстали» Алексей Мордашов, основательница Wildberries Татьяна Бакальчук.
При подобном варианте реорганизации «Яндекса», российский бизнес выделят в отдельное юрлицо и зарегистрируют в Калининграде. Управление им перейдет фонду менеджеров, среди которых будет экс-глава Счетной палаты Алексей Кудрин
В прошлом году Дмитрий Пумпянский попал под санкции Евросоюза, Великобритании, США, Японии и Новой Зеландии. На фоне введенных ограничений бизнесмен решил выйти из числа бенефициаров и совета директоров ТМК, группы «Синара», банка «Синара» и холдинга СТМ.