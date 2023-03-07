ФСБ сообщила о пресечении работы подпольных оружейных мастерских в 34 регионах

Федеральная служба безопасности (ФСБ) сообщила, что совместно с МВД и Росгвардией пресекла деятельность 59 человек, которые занимались незаконным оборотом оружия. Всего была прекращена работа 23 подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов в 34 регионах.

В сообщении ФСБ, которое приводит «Интерфакс», отмечается, что из незаконного оборота было изъято 118 единиц отечественного и иностранного огнестрельного оружия. Среди них — пулеметы, карабины, винтовки, ружья, гранатометы, а также свыше 12 кг взрывчатки и более 13 тыс. патронов.

Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия были проведены в январе текущего года, в частности в Москве, Севастополе, Крыму, Красноярском и Ставропольском краях, Белгородской, Владимирской, Иркутской, Липецкой и Московской областях, а также в Донецкой народной республике и Дагестане.