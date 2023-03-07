Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Более 2 тысяч новорожденных обследовали в Удмуртии на наличие наследственных заболеваний

В Удмуртии за два месяца 2023 года по программе расширенного неонатального скрининга обследовали 2 034 новорожденных. При этом в 92 случаях результаты направлялись в федеральные медцентры, сообщает пресс-служба минздрава региона.

Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

По словам главного внештатного специалиста минздрава республики по медицинской генетике, заведующей медико-генетической консультацией 1 РКБ Елены Осиповой, был выявлен один случай адреногенитального синдрома. В настоящее время ребенок находится под наблюдением эндокринолога.

Напомним, в регионе с 1 января всех новорожденных детей тестируют на 36 наследственных заболеваний. Проведение неонатального скрининга финансируется за счет средств бюджета.

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...