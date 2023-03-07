Более 2 тысяч новорожденных обследовали в Удмуртии на наличие наследственных заболеваний

В Удмуртии за два месяца 2023 года по программе расширенного неонатального скрининга обследовали 2 034 новорожденных. При этом в 92 случаях результаты направлялись в федеральные медцентры, сообщает пресс-служба минздрава региона.
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По словам главного внештатного специалиста минздрава республики по медицинской генетике, заведующей медико-генетической консультацией 1 РКБ Елены Осиповой, был выявлен один случай адреногенитального синдрома. В настоящее время ребенок находится под наблюдением эндокринолога.
Напомним, в регионе с 1 января всех новорожденных детей тестируют на 36 наследственных заболеваний. Проведение неонатального скрининга финансируется за счет средств бюджета.