В Башкирии похоронили 24-летнего участника СВО, награжденного медалью «За отвагу»

6 марта в селе Старошахово Ермекеевского района похоронили 24-летнего Александра Галиуллина, погибшего на специальной военной операции. Об этом сообщили в администрации района.

Александр Галиуллин родился в селе Нижнетроицкий Туймазинского района. Обучался в школе-интернате в Белебее, затем в Октябрьском нефтяном колледже. В 2017 году был призван в армию, служил в Алейске Алтайского края.

Во время спецоперации был ранен и долгое время лечился в госпитале имени Бурденко Московской области.

Александр Галиуллин посмертно награжден медалями «За отвагу» и орденом генерала Шаймуратова.

Майя Иванова

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