В Ярославле прошел второй сбор ЧВК «Рёдан»

В Ярославле в парке «Рабочий сад» состоялся сбор молодежной субкультуры ЧВК «Рёдан». Об этом на общегородском совещании рассказала заместитель мэра Ярославля Елена Волкова.

Как ранее сообщал «Ъ-Ярославль», в феврале 15 молодых людей были задержаны в одном из торговых центров города. Новая встреча поклонников аниме состоялась 4 марта в Красноперекопском районе, в парке «Рабочий сад».

«В основном этом молодежь среднего возраста. Подростки. В «Рабочем саду» были совсем маленькие подростки. Класс пятый, шестой, седьмой. Здесь нужно очень аккуратно, очень осторожно. Не поднимать шумиху и не пропагандировать «Рёдан». Они же все равно каждый год. То аниме, то у нас готы, то офники. Группировки мы все знаем. Думаю, что сейчас уляжется, но беседы мы будем проводить на всех уровнях»,— заявила заместитель мэра Ярославля Елена Волкова.

Госпожа Волкова анонсировала проведение родительских собраний в школах города по поводу ЧВК «Рёдан», вести профилактические беседы с поклонниками субкультуры будут сотрудники комиссий по делам несовершеннолетних.

Андрей Иванов