В День защитника Отечества ВСУ не менее пяти раз обстреляли села в Черноземье; один человек погиб и один ранен

Согласно сообщениям региональных властей, 23 февраля вооруженные силы Украины не менее пяти раз обстреливали территорию приграничных сел в Белгородской и Курской областях. В результате пострадали две женщины, одна из них от порученных ран скончалась. Пострадали многочисленные объекты инфраструктуры, детский сад, 17 частных домов и два автомобиля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В первой половине праздничного дня глава Белгородчины Вячеслав Гладков сначала сообщил об обстреле окраины села Новая Таволжанка в Шебекинском горокруге. По его словам, в трех частных домовладениях были выбиты окна и посечены фасады, также ремонт потребовался линии электропередач. После обеда губернатор рассказал об атаке со стороны Украины на село Вознесеновка того же округа. Как отметил господин Гладков, вновь обошлось без пострадавших среди гражданских. При этом снарядами была повреждена газовая труба одного местного предприятия.

Вечером же глава региона констатировал самые тяжелые последствия обстрела этого дня: в селе Борисовка Волоконовского района снаряд попал в частный дом, где находилась женщина 1951 года рождения. Она погибла на месте, а ее дочь получила ранение. Еще один снаряд в том же селе разрушил дом, и осколками повредил еще два домовладения. В них были выбиты окна, посечены фасады и кровля, возникли проблемы с газоснабжением.

В Курской области с утра 23 февраля украинские силовики обстреляли окрестности двух приграничных сел Кореневского района - Троицкого и Гордеевки. По данным губернатора Романа Старовойта, пострадавших не было, но в двух гражданских грузовых автомобилях осколки разбили лобовые стекла. Вечером глава региона сообщил, что под украинский огонь попал поселок Теткино Глушковского района. В нем в этот раз граждане не пострадали, а шесть снарядов повредили инфраструктуру. Кроме того, оказались выбиты окна в детском саду «Сказка», в десяти домовладениях на улицах Коммунальной и Медицинской были посечены фасады, кровля и заборы, выбиты стекла.

С утра 24 февраля господин Старовойт рассказал о «серьезном обстреле» с территории Украины села Попово-Лежачи Глушковского района, где зафиксировано 12 прилетов. По информации губернатора, никто из граждан не пострадал. При этом осколками посечены постройки девяти домовладений: «Есть частичное обрушение, разбиты окна, сломаны заборы. В результате попадания один из домов загорелся. Пожарные оперативно справились с огнем. Выбиты стекла в здании местного сельсовета». Населенный пункт в который раз временно остался без энергоснабжения.

Интенсивные атаки на населенные пункты Белгородской и Курской областей идут несколько дней подряд.

Андрей Цветков