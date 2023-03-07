В Свердловской области снова начала расти заболеваемость ОРВИ

За прошедшую неделю, с 27 февраля по 5 марта, в Свердловской области ОРВИ заболели более 32,8 тыс. человек, что на 18,4% выше показателей, которые были неделей ранее. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. 54% заболевших – дети.

Наибольшее число случаев ОРВИ зафиксировали в Екатеринбурге, где за неделю заболели 13,8 тыс. человек. Это на 11,1% больше, чем было неделей ранее. Также неблагополучные по заболеваемости – Свободный, Богданович, Первоуральск, Североуральск, Тугулым и Сухой Лог.

Ранее в беседе с «Ъ-Урал» эпидемиолог Александр Соловьев прогнозировал, что новая вспышка инфекционных заболеваний в Свердловской области придется на конец февраля – начало марта, когда уровень антител у населения спадет. Также прогнозируются новые «достаточно серьезные» вспышки COVID-19.

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