Начальник красноярского отдела полиции стал фигурантом уголовного дела о незаконной охоте

В Боготольском районе Красноярского края правоохранители выявили факт незаконной охоты на косулю, к которому оказался причастен сотрудник МВД. Об этом сообщает пресс-служба краевой полиции. По данным очевидцев, трое неизвестных застрелили косулю недалеко от поселка Орга. На место прибыли оперативники. Они задержали подозреваемых, а также изъяли четыре единицы зарегистрированного оружия, патроны, мясо косули, снегоход.

Дознаватели МО МВД России «Боготольский» установили, что к незаконной охоте причастны трое мужчин, в числе которых – начальник ОП 10 МУ МВД России «Красноярское» Руслан Лукьянов.

Возбуждено уголовное дело по ст.258 УК РФ «Незаконная охота». В отношении сотрудника полиции назначено проведение служебной проверки. Он отстранен от исполнения служебных обязанностей, решается вопрос о его увольнении из органов внутренних дел. Обвиняемому может грозить до двух лет лишения свободы.

Ранее в Омской области завели уголовное дело на бывших и действующих сотрудников МВД, которых также обвиняют в незаконной охоте. Пятеро обвиняемых охотились на территории государственном заказнике «Заозерный». Они незаконно добыли семь косуль, лося и зайца. Мужчин задержали охотоведы во время одного из рейдов.

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Сергей Балин