Омских силовиков будут судить за незаконную охоту в заказнике

В Омской области завершено расследование уголовного дела о незаконной охоте. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР). Обвиняемыми по делу проходят шесть человек, пять из них, по сведениям «Ъ-Сибирь», являются бывшими и действующими сотрудниками правоохранительных органов региона.

По данным следствия, в ночь 11 ноября 2021 года обвиняемые на территории Большеуковского района Омской области, в том числе в государственном заказнике «Заозерный» незаконно добыли семь косуль, лося и зайца. Во время рейда охотоведы задержали охотников, досмотрев их автомобиль они обнаружили туши животных и оружие.

СКР возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 258 УК РФ (незаконная охота с применением механических транспортных средств). В его материалах указывается, что охотничьим ресурсам был причинен ущерб на общую сумму не менее 1,9 млн руб. Вину фигуранты деле не признали, охоту на территории заказника отрицают.

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Илья Николаев