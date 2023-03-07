Более пяти тысяч домов могут пострадать от паводка в Иркутской области

В зоне возможного подтопления в период половодья в Иркутской области находятся около 5 тыс. домов, в которых проживает около 18 тыс. граждан. В целом в весенний период могут быть подтоплены 95 населенных пунктов в 11 районах области, сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и противопожарной безопасности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба МЧС России, Пресс-служба МЧС России Фото: Пресс-служба МЧС России, Пресс-служба МЧС России

По словам начальника Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Азата Насырова, март в регионе ожидается теплее обычного, среднемесячная температура воздуха будет на 1-1,5 градусов выше средних многолетних значений. Количество осадков на большей территории области ожидается обычным для этого месяца, в северных районах выпадет больше снега чем обычно.

«В связи с высокими дневными температурами воздуха в марте мы ждем интенсивное снеготаяние, возможно затопление талыми водами пониженных участков местности и разлив малых рек и ручьев», - сказал Азат Насыров. Правительство региона для предупреждения ЧС утвердило план мероприятий на 16 млн руб. К примеру, в Иркутской области строятся три дамбы. Всего будет построено 11 сооружений инженерной защиты.

В начале февраля Западно-Сибирское УГМС сообщило, что прохождение паводка в регионах Сибири в этом году может быть сложным. В Новосибирской области, по данным Гидрометцентра, осадков выпало немного больше нормы. В зону возможного подтопления попадают 13 населенных пунктов.

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Лолита Белова