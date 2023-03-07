На месте бывшего эскалаторного завод на Васильевском острове построят жилье

Компания «Отделстрой» застроит жильем территорию бывшего эскалаторного завода имени Котлякова на Васильевском острове. Объем инвестиций оценивается в 4 млрд руб., здесь может появиться проект бизнес-класса, пишет 7 марта «Деловой Петербург».

Как следует из данных комитета по градостроительству и архитектуре (КГА), правообладатели земельных участков на 17-линии Васильевского острова, 54 получили участок площадью 20 тыс. кв. м. Территория будущего строительства ранее принадлежала производителю эскалаторов АО «Элэс» (наследнику советского эскалаторного завода имени И. Е. Котлякова) и перешла «Отделстрою» в начале 2022 года. Новый собственник уже согласовал с КГИОП снос заводских корпусов, однако дальнейшие планы по освоению земли до сих пор не обнародованы. В «Отделстрое» от комментариев отказались.

«Жилой проект, в случае его реализации, будет очень востребованным. Такие локации — редкость для нового жилья»,— говорит вице-президент Becar Asset Management Ольга Шарыгина. С ней соглашаются и другие эксперты.

Отметим, что компания в настоящее время также реализует другой проект редевелопмента: возводит ЖК «Новый Лесснер» на месте промышленной территории на Большом Сампсониевском проспекте. На этой территории до этого располагался машиностроительный завод им. К. Маркса.

Ранее «Ъ-СПб» рассказывал, что в Петербурге по итогам февраля ввели в эксплуатацию 340 тыс. кв. м. жилья.

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