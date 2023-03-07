В Петербурге по итогам февраля ввели в эксплуатацию 340 тыс. кв. м. жилья

За февраль 2023 года в Петербурге вели пять жилых домов, площадь жилых квадратов составила 340 тыс. Об этом «Ъ-СПб» сообщили в комитете по строительству города. Всего с начала 2023 года в Петербурге ввели 46 новых домов мощностью 859 тыс. кв. м.

Также за февраль было введено 80 объектов индивидуального жилого строительства (ИЖС), чья квадратура составила 17 439 кв. м. Лидером по вводу жилья оказался Приморский район, где застройщики сдали пять высотных зданий на 3375 квартир площадью в 145 ты. кв. м. Самым крупным открытым ЖК за февраль оказался проект «Ultra city» от застройщика ООО «СЗ «Северный город». Это целый квартал элитной недвижимости со школой и детским садом. Общая площадь квартир в нем составляет 17 349,2 кв. м.

При этом больше всего высоток появилось в Красногвардейском районе — 11 домов на 5 363 квартир, общей площадью в 163 082,9 кв. м. Самым крупным проектом с начала года оказался жилой комплекс «Полис Приморский» от ООО «СЗ «М.СИТИ». В двух корпусах ЖК расположено 2220 квартир площадью 78 680,6 кв. м.

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