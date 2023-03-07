Арбитраж отказался отменить обеспечительные меры по делу онкоцентра

Арбитражный суд Пермского края отказал в удовлетворении ходатайства об отмене обеспечительных мер по делу об оспаривании концессионного соглашения о строительстве онкологического центра.

Как сообщал «Ъ-Прикамье», 14 февраля региональная прокуратура, представители ООО «Клиника инновационных исследований» и краевого минэкономразвития представили свои позиции по делу о законности концессии на строительство онкоцентра в Камской долине. Минувшей осенью прокуратура Пермского края обратилась в арбитражный суд края с требованием признать недействительным концессионное соглашение о возведении онкоцентра, заключенное между краевыми властями и структурой «Мединвестгрупп». Недавно суд по ходатайству надзорного органа наложил на соглашение обеспечительные меры, запретив ответчикам исполнять его на период рассмотрения спора.

Концессионное соглашение минэкономразвития и ООО «Клиника инновационных исследований» заключили в июне 2022 года. Оно предусматривает строительство в Камской долине (ул. Маршала Жукова, 46) комплекса площадью 69 тыс. кв. м. В медучреждении разместятся хирургический стационар, операционный блок с отделением реанимации и интенсивной терапии, химиотерапевтический, гематологический центр, радиологический стационар и консультативно-диагностический блок. Срок действия соглашения — 35 лет.

Подробности дела — в материале «Ъ-Прикамье» «Концессное слово».