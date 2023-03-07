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В Саратовской области создают сеть заказников для роста численности животных

В Саратовской планируется расширить сеть заказников для роста численности животных. Этот вопрос губернатор обсудил на встрече с министром – председателем комитета охотничьего хозяйства и рыболовства Александром Гавриловым.

В прошлом году в регионе был создан первый заказник «Центральный» в Воскресенском, Марксовском и Энгельсском районах. Большая территория заказника позволит разводить здесь различные виды копытных, и при необходимости расселять их в другие районы области.

Для управления заказником планируется создать государственное бюджетное учреждение. Сеть заказников в Саратовской области планируется расширить.

Марина Ковалева

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