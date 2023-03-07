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На балаковском предприятии разбился насмерть 18-летний рабочий

Сотрудники следственного отдела Балаковского района начали проверку по факту гибели разнорабочего на предприятии в Быков Отрогском муниципальном образовании. Подробности сообщили в пресс-службе регионального СУ СК.

По предварительным данным, вчера, 6 марта, 18-летний рабочий поднимался на автомобиле-вышке через дверной проём, ударился головой о косяк, из-за этого упал на землю и через некоторое время скончался. Приехавшие по вызову коллег молодого человека медики констатировали смерть разнорабочего.

Следователи осмотрели место происшествия и изъяли у организации необходимую документацию. Продолжается проверка, в рамках которой установят все обстоятельства трагедии.

Дарья Васенина

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