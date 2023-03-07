СГК объявила закупки для замены теплосетей в Новосибирске на 260 млн рублей

«Сибирская генерирующая компания», которая в феврале 2023 года взяла в 10-летнюю концессию теплосетевое хозяйство Новосибирска, объявила закупки на перекладку теплосетей на первых десяти улицах. Общий объем работ оценен в начальную цену 257 млн руб.

В компании уточнили, что торги по выбору подрядчиков для работ на остальных включенных в инвестпрограмму участках будут объявлены в ближайшие дни. Общий объем закупок подрядных услуг в этом году, по плану, составит 1,8 млрд руб., что вдвое больше, чем годом ранее. Прирост в СГК объяснили «началом масштабного обновления тепловых коммуникаций города» в рамках 10-летней инвестиционной программы на собственных теплосетях и реализацией концессии.

В 2023 году на собственных и муниципальных теплосетях СГК обещает заменить и капитально отремонтировать 19 км теплосетей на 30 участках. Стоимость этих работ – около 4 млрд руб.

В начале февраля власти Новосибирска сообщили, что заключили 10-летнее концессионное соглашение с ООО «Новосибирская теплосетевая компания» (входит в СГК) по объектам теплоснабжения. По условиях концессии, компания должна будет инвестировать в развитие теплосетевого хозяйства города 4,9 млрд руб.

Дарья Решетникова