Ярославское УФАС оштрафовало газовиков за просрочку сроков подключения жилого дома

Управление ФАС по Ярославской области вынесло решение о штрафе ООО «Росстройгаз» за нарушение на 135 дней сроков газификации жилого дома. Об этом сообщает пресс-служба Ярославского УФАС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Еще в сентябре 2021 года житель Ярославля направил заявку на газификацию своего дома. Из АО «Газпром газораспределение Ярославль» она ушла в ООО «Росстройгаз», так как эта компания обслуживала сети возле дома.

«Ярославское УФАС России выяснило, что общество должно было заключить с заявителем договор в рамках догазификации и провести бесплатно газ до участка, поскольку у газораспределительной организации имелись газораспределительные сети в границах населенного пункта»,— установили в УФАС.

Вместо этого, как отмечают в ФАС, «Росстройгаз» взял деньги за договор о подключении. А потом и просрочил сами работы на 135 дней. Газ должен быть подключен к маю 2022 года, но даже к 1 сентября работы не были выполнены. Итогом жалобы в ФАС стал штраф для «Россстройгаза». Наказание составило 100 тыс. руб.

Андрей Иванов