«Ведомости»: две крупнейшие ассоциации финрынка снова обсуждают возможность объединения

Руководство Национальной финансовой ассоциации (НФА) включит в повестку внеочередного собрания членов организаций вопрос присоединения к Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР), сообщают «Ведомости». Собрание состоится 15 марта. В случае положительного решения НФА откажется от статуса саморегулируемой организации (СРО) и войдет в состав НАУФОР.

Инициатива приводится в письме за подписью президента НФА Василия Заблоцкого и президента НАУФОР Алексея Тимофеева, уточняет газета. В случае объединения члены НФА вступят в НАУФОР, но их освободят от уплаты взносов за 2023 год, если они уже уплатили их в НФА. Часть управленческой команды и сотрудников НФА также перейдет в НАУФОР. Ожидается, что сотрудники НАУФОР сконцентрируются на деятельности в качестве СРО, НФА — на актуализации документации для договоров репо, срочных сделок, расчетах финансовых индикаторов.

В НФА входит 209 аккредитованных участников, в НАУФОР — 445. НФА обсуждает отказ от статуса СРО еще с февраля 2022 года, о чем сообщал «Ъ». Весной активно обсуждался вопрос слияния СРО, в поддержу идеи выступал Центробанк (ЦБ). После того как ЦБ прекратит имеющийся у ассоциации статус СРО, у НФА будет полгода на то, чтобы перейти в НАУФОР.

Лаура Кеффер