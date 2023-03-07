Боец ЧВК «Вагнер» из Тюменской области погиб в ходе спецоперации на Украине

В ходе специальной военной операции на Украине 1 февраля погиб 31-летний уроженец Ишимского района Тюменской области Вячеслав Смирнов. Об этом сообщили в пресс-службе администрации района. Тюменец входил в ряды ЧВК «Вагнер».

Ранее «Ъ-Урал» сообщал о гибели бойца частной военной компании из Ишимского района Павла Белоусова. 26-летний тюменец получил смертельное ранение во время выполнения задания под Артемовском.

Президент РФ Владимир Путин объявил о начале СВО на Украине 24 февраля 2022 года. Тогда он заявил, что целью операции является «демилитаризация» и «денацификация» соседнего государства.

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