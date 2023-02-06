На Донбассе погиб боец ЧВК «Вагнер» из Тюменской области

Боец ЧВК «Вагнер» из пос. Октябрьский (Ишимский район, Тюменская область) Павел Белоусов погиб в ходе специальной военной операции на Украине, сообщили в telegram-канале администрации района. 26-летний тюменец получил смертельное ранение во время выполнения задания под Артемовском.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: telegram-канал администрации Ишимского района Фото: telegram-канал администрации Ишимского района

«Павел Сергеевич любил свою малую Родину. Он отдал свою жизнь, защищая Россию, участвуя в борьбе за справедливость и безопасность», – отметили в администрации.

Президент РФ Владимир Путин объявил о начале СВО на Украине 24 февраля 2022 года. Тогда он заявил, что целью операции является «демилитаризация» и «денацификация» соседнего государства.

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