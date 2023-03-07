Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Депутат Амир Хамитов и реготделение партии «Новые люди» в Башкирии отправили гуманитарный груз в ЛНР

Депутат Государственной Думы от партии «Новые люди» Амир Хамитов и башкирское реготделение отправили очередную партию гуманитарной помощи в Луганскую народную республику.

Собранные при помощи неравнодушных жителей детские вещи, теплое белье, средства бытовой химии и другие предметы первой необходимости будут переданы как местным жителям республики.

Кроме того, военнослужащим из республики, которые сегодня находятся на передовой, переданы окопные свечи, генератор, теплые вещи, переноски.

Сегодня, 6 марта, машина с гуманитарным грузом выехала в ЛНР.

Амир Хамитов подчеркнул, что такая помощь должна осуществляться постоянно.

«Считаю, что в этот нелегкий для нашей страны период как наши воины, сражающиеся с врагом, так и мирные жители должны чувствовать, что они не одни. Пришло время доказать делом наш лозунг «Своих не бросаем!». Я благодарен всем, кто принял участие в сборе и отправке этого груза. Отличительной чертой нашего народа всегда была готовность прийти на помощь в трудную минуту. Уверен, что так будет и впредь. Мы всем сердцем переживаем за тех, кто сегодня находится в зоне действия специальной военной операции и вместе с ними стараемся приблизить нашу победу!» — пояснил Амир Хамитов.

Ранее, в декабре прошлого года, так же по инициативе Амира Хамитова была отправлена 20-тонная фура с гуманитарным грузом из Набережных Челнов жителям Лисичанска и военнослужащим гражданам из Республики Татарстан.

А в феврале Амир Хамитов помог семьям военнослужащих из Московской области посетить цирковое шоу братьев Запашных.

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...