Депутат Амир Хамитов и реготделение партии «Новые люди» в Башкирии отправили гуманитарный груз в ЛНР

Депутат Государственной Думы от партии «Новые люди» Амир Хамитов и башкирское реготделение отправили очередную партию гуманитарной помощи в Луганскую народную республику.

Собранные при помощи неравнодушных жителей детские вещи, теплое белье, средства бытовой химии и другие предметы первой необходимости будут переданы как местным жителям республики.

Кроме того, военнослужащим из республики, которые сегодня находятся на передовой, переданы окопные свечи, генератор, теплые вещи, переноски.

Сегодня, 6 марта, машина с гуманитарным грузом выехала в ЛНР.

Амир Хамитов подчеркнул, что такая помощь должна осуществляться постоянно.

«Считаю, что в этот нелегкий для нашей страны период как наши воины, сражающиеся с врагом, так и мирные жители должны чувствовать, что они не одни. Пришло время доказать делом наш лозунг «Своих не бросаем!». Я благодарен всем, кто принял участие в сборе и отправке этого груза. Отличительной чертой нашего народа всегда была готовность прийти на помощь в трудную минуту. Уверен, что так будет и впредь. Мы всем сердцем переживаем за тех, кто сегодня находится в зоне действия специальной военной операции и вместе с ними стараемся приблизить нашу победу!» — пояснил Амир Хамитов.

Ранее, в декабре прошлого года, так же по инициативе Амира Хамитова была отправлена 20-тонная фура с гуманитарным грузом из Набережных Челнов жителям Лисичанска и военнослужащим гражданам из Республики Татарстан.

А в феврале Амир Хамитов помог семьям военнослужащих из Московской области посетить цирковое шоу братьев Запашных.