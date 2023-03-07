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Летевший из Самары самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в Казани

Летевший из Самары самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Казани. Об этом сообщает Приволжская транспортная прокуратура в своем телеграм-канале.

В связи с авиаинцидентом ведомство организовало проверку. Речь идет о рейсе № RT 592 сообщением из Самары в Казань в понедельник, 6 марта 2023 года. На борту находилось 35 пассажиров, в том числе трое несовершеннолетних, а также трое членов экипажа.

В результате происшествия пострадавших нет. Видимых повреждений воздушного судна не зафиксировано.

Андрей Сазонов

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