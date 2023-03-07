В Курганинске до конца года благоустроят парк Горького

До конца 2023 года в Курганинске планируют благоустроить парк Горького. Работы будут выполнять в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Фото: администрация Краснодарского края

По словам главы региона Вениамина Кондратьева, на территории парка создадут 12 тематических развивающих площадок, «сад естествознания» и новый фонтан. Кроме того, планируется привести в порядок постаменты с памятниками, зеленый кинотеатр, танцевальную площадку и аттракционы.

Дизайн-проект «Парк историй» выиграл Всероссийский конкурс благоустройства в малых городах и исторических поселениях в 2022 году. В нем также победили Анапа, Апшеронск, Армавир и Славянск-на-Кубани. Все пять городов получили федеральные гранты на общую сумму 430 млн руб.

Татьяна Ручкина

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