Пять городов Кубани получат 430 млн рублей на реализацию проектов по созданию комфортной среды

Из краевого бюджета в текущем году будут выделены трансферты пяти поселениям для реализации проектов создания комфортной городской среды в рамках одноименного всероссийского конкурса. Соответствующее постановление главы региона опубликовано на сайте администрации Кубани.

Согласно документу, Анапе и Славянску будет выделено по 95 млн руб., Апшеронску и Курганинску — по 85 млн руб., Армавиру — 70 млн руб. Общий объем финансирования составляет 430 млн руб. В прошлом году эти муниципалитеты стали победителями во всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. Ранее сообщалось, что объем федеральных грантов составлял 400 млн руб.

За счет выигранных средств в Анапе благоустроят театральную площадь, в Апшеронске — городской парк культуры и отдыха «Юность», в Курганинске — городской парк имени Горького. В Армавире за счет средств будет реализован проект «Улица времен и событий», а в Славянске-на-Кубани — «Экотропа "Утиные плавни" на озере Толока».

В конкурсе могут участвовать небольшие города, а также исторические поселения федерального и регионального значения. Победителям конкурса в прошлом году выделялись федеральные гранты от 60 до 100 млн руб. в зависимости от категории и подгруппы конкурса.

Андрей Ульченко

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