Суд оставил под стражей пожарного инспектора по делу о пожаре в приюте для бездомных

Кемеровский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу адвоката пожарного инспектора Романа Плета, обвиняемого в халатности (ч. 3 ст. 293 УК РФ) в связи с пожаром в кемеровском приюте для бездомных. Как сообщает пресс-служба суда, обжалуемое постановление суда о продлении ареста до 24 апреля оставлена для обвиняемого в силе.

Пожаре в кемеровском «доме милосердия» произошел в ночь на 24 декабря, погибли 23 постояльца, еще пять получили телесные повреждения различной степени тяжести.

Обвинительное заключение по уголовному дело в отношении владельца приюта было утверждено 3 марта. 31-летний Андрей Смирнов обвиняется по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

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Игорь Лавренков, Кемерово