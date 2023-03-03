Дело о гибели в пожаре 23 постояльцев приюта рассмотрит суд Кемерово

В Кузбассе в суд направлено уголовное дело в отношении 31-летнего индивидуального предпринимателя Андрея Смирнова. Он обвиняется в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, что привело к гибели людей (ч. 3 ст. 238 УК РФ, максимальное наказание — десять лет лишения свободы)). Заместитель генпрокурора России Дмитрий Демешин утвердил обвинительное заключение по делу, сообщает управление Генпрокуратуры РФ по Сибирскому федеральному округу. Слушания по делу будут проходить в Заводском райсуде.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Серков, Коммерсантъ Фото: Максим Серков, Коммерсантъ

Как установило следствие, в 2019-2022 годах обвиняемый организовал в одном из жилых домов Кемерова приют, однако правила пожарной безопасности в помещении не соблюдались. Ночью 24 декабря 2022 года из-за короткого замыкания электропроводки в «доме милосердия» Андрея Смирнова произошел пожар. Из 28 постояльцев погибли 23, еще пятеро получили телесные повреждения различной степени тяжести.

Через два дня после пожара владелец приюта был помещен в СИЗО. Сам фигурант дела заявил, в суде, что не снимает с себя ответственность и вину. Помимо него тогда же был арестован госинспектор Кемерова и Березовского, Кемеровского муниципального округа по пожарному надзору ГУ МЧС России по Кемеровской области Роман Плет. Ему вменили в вину халатность, которая повлекла смерть двух и более лиц (ч.3 ст.293 УК РФ, наказание — до семи лет лишения свободы), поскольку, как считает следствие, он не организовал и не провел внеплановую проверку соблюдения требований пожарной безопасности «дома милосердия».

Игорь Лавренков, Кемерово, Илья Николаев

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