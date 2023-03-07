Два игрока ФК «Урал» вошли в расширенный состав сборной России по футболу

Тренерский штаб сборной России по футболу во главе с Валерием Карпиным включили двух игроков ФК «Урал» в расширенный состав команды. Речь идет о голкипере Илье Помазуне и защитнике Мингияне Бевееве, у которых есть возможность войти в основной состав сборной. Всего в расширенный состав попал 41 футболист.

«Список игроков, представленный сейчас — расширенный, окончательный планируем объявить 16 марта. Очевидно, что он составлен по итогам первых матчей в этом году — в чемпионате и кубке России»,– цитирует Валерия Карпина Российский футбольный союз.

Напомним, в марте ФК «Урал» предстоит встретиться в полуфинале «Фонбет» Кубка России с московским «Спартаком». Первый матч пройдет в Москве 15 марта, ответный — 5 апреля в Екатеринбурге. Победитель пройдет в финал, а проигравший клуб упадет в нижнюю сетку плей-офф.

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